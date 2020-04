A Bassiano la distribuzione di colombe e uova di cioccolato

Per le festività pasquali e per rendere meno difficili queste giornate che dobbiamo trascorrere, per la salute di tutti, in maniera forzata a casa, l’amministrazione comunale ha deciso di donare ai bambini ed ai ragazzi delle scuole di Bassiano le uova di Pasqua e a tutte le famiglie una colomba pasquale. Certamente quest’anno tanti di noi saranno costretti a vivere questa festività lontani dai propri cari, lontani dalle tradizioni come la Via Crucis (una processione di devoti che il venerdì santo partiva dalla Chiesa di San Erasmo per arrivare al Santuario del Santissimo Crocifisso, un luogo di culto al quale i Bassianesi sono molto legati), ringrazio Padre Gregorio per esserci vicino con i suoi video di preghiera, a tutte le associazioni locali che ci stanno supportando, a tutti i commercianti per la loro disponibilità, alla polizia locale e alle forze dell’ordine garantiscono vigilanza e monitoraggio del territorio, a tutti dipendenti comunali che diligentemente stanno svolgendo il loro lavoro per garantire i servizi essenziali e dare risposte efficienti in questo periodo di emergenza, a tutto il personale sanitario e non che sta lavorando negli ospedali per garantire la nostra salute.

Cari cittadini “non facciamoci prendere dallo sconforto e cerchiamo tutti insieme di resistere a questo periodo così difficile, l’amministrazione comunale come sapete vi è vicina con tutti gli aiuti possibili già posti in essere per dare una risposta concreta alle necessità della popolazione” conclude il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi augurando a tutti una buona Pasqua con la speranza che tutti insieme ci aiuteremo a rialzarci prendendoci per mano e che di tanto dolore sapremo farne tesoro. Ricordiamo le parole di Papa Francesco “le ombre entrate nelle nostre case spariranno, con le ferite nel cuore l’umanità unita si risolleverà.”