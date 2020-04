Sperlonga, dopo le strade si igienizzano gli uffici pubblici

Lo rende noto il Comune di Sperlonga, che dopo aver provveduto a sanificare le strade e gli ambienti della città, passa agli uffici pubblici.

Nello specifico, il sindaco Armando Cusani, rende nota “la chiusura temporanea di tutti gli uffici comunali della sede principale sita in Piazza Europa per il giorno 10 aprile 2020, per disinfestazione dei locali; la chiusura temporanea di tutti gli uffici comunali della sede distaccata sita in Via Campo delle Monache per il giorno 11 aprile 2020, per disinfestazione dei locali; che tutti gli uffici comunali riapriranno il giorno 14 aprile 2020 con fruibilità on-line e telefonica come da avviso del 10 marzo 2020; che si provvederà a garantire i servizi minimi essenziali e che pertanto l’utenza potrà contattare la sig.ra Maria Elena Guglietta al numero 3398785491; la dott.ssa Alessandra Tuccinardi al numero 3498149964 e la Polizia Municipale al numero 3357416494;”