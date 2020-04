Spaccio di hashish e cocaina, arriva la condanna definitiva

Condanna definitiva per Antonio Menissale, 65 anni, di Terracina, volto noto alle forze dell’ordine.

Il 65enne venne arrestato dal locale commissariato il 7 febbraio 2018, con l’accusa di spaccio di droga.

Gli investigatori trovarono a casa di Menissale, nelle zona delle autolinee, 73,6 grammi di hashish e 5,2 grammi di cocaina, sostanza stupefacente in buona parte già divisa in dosi pronte per la vendita, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 65enne è stato condannato il 12 settembre 2018 dal Tribunale di Latina a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a cinquemila euro di multa.

Una sentenza confermata il 20 maggio 2019 dalla Corte d’Appello di Roma e resa ora definitiva dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del terracinese.