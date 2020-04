Il Comune distribuisce le mascherine nei supermercati

Succede ad Aprilia, dove il Comune diffonde una nota in cui spiega come si stia predisponendo la distribuzione delle mascherine (circa 9mila) che verranno date gratuitamente a chi in questi giorni si recherà a fare la spesa presso i principali punti vendita di supermercati e negozi di generi alimentari. Ne verranno consegnate massimo due ad ogni nucleo familiare.

La distribuzione, sarà effettuata dai volontari di Protezione Civile. Ciò non si va a sommare ai compiti di ogni attività commerciale e negoziante che deve predisporre – come ricorda il sindaco Antonio Terra – tutte le misure utili per il contenimento del virus.

Le mascherine, che sono già in distribuzione da qualche giorno nelle periferie e le borgate della città, arrivano quest’oggi al centro. “Se alcuni negozi non l’avessero ricevute – si legge nella nota del Comune – è possibile contattare le associazioni di Protezione Civile o il Comune di Aprilia e provvederemo ad inviarne”.

Tra le raccomandazione a tutte le autorità commerciali, c’è quella del personale di operare nel rispetto delle distanze di sicurezza muniti di guanti e mascherine. Misure che si consigliano – ove possibile – a tutta la popolazione.

Un’iniziativa che merita di essere raccolta anche dagli altri Comuni, considerando che tali mascherine, come si legge nella nota dell’Ente sono arrivate “grazie alla Regione Lazio e al Dipartimento di Protezione Civile” e che in questi giorni, si presume dovrebbero arrivare – o essere già arrivate – anche negli altri centri.