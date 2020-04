Ieri, 8 aprile, a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, nell’ambito di servizio antidroga, hanno deferito all’a.g. in stato di libertà, un 20enne del posto che, sottoposto a controllo, in seguito a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 30,28 gr. di sostanza tipo hashish.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.