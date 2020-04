Ai domiciliari a Terracina, viene trovato in auto dai carabinieri a Frosinone: arrestato

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, a Frosinone, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto per evasione e sanzionato amministrativamente per “violazione delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”, un 39enne residente nel capoluogo ma domiciliato a Terracina.

L’uomo, gravato da precedenti penali per rapina, stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e reati contro il patrimonio, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Terracina, è stato sorpreso dagli operanti nella zona Scalo del capoluogo alla guida di un’utilitaria.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.