Lutto a Campodimele per la scomparsa del prof. Pietro Cugini

Con un avviso, il sindaco di Campodimele, Roberto Zannella ha informato la cittadinanza della scomparsa del Prof. Pietro Cugini cittadino Onorario di Campodimele studioso della longevita’ degli abitanti di Campodimele

“E’ stato Direttore Preposto del Laboratorio di Radioimmunologia della I Patologia Medica della Università di Roma “La Sapienza”.

E’ stato il Responsabile della Sezione Romana del Centro Interuniversitario di Cronobiologia con Direzione presso ll’ Università di Firenze.

PREMI ED ONORIFICENZE

• Il 17 Novembre 1962, l’Università di Roma “La Sapienza” gli ha conferito il Premio Maria Dina Gori come primo studente del suo corso di Laurea.

• Il 24 Luglio1994 il Comune di Campodimele gli ha conferito il Premio Portico di Onofrio per le ricerche, ivi effettuate, sulla longevità.

• Il 2 Giugno 1998, l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella persona del Presidente della Repubblica, On. Oscar Luigi Scalfaro, capo di detto Ordine, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Romano Prodi, in considerazioni di 4 particolari benemerenze, gli ha conferito la Onorificienza di Commendatore (Iscrizione nell’Elenco dei Commendatori Naz. al No. 15164, Serie IV).

• Il 12 Maggio 2002, per le ricerche in Campodimele, il Consiglio Comunale, con Delibera N° 07 del 13 Aprile 2002, gli ha conferito la Cittadinanza Onoraria di Campodimele.

• Il 21 Gennaio 2009 il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, per meriti scientifici, gli ha conferito la nomina di Accademico dell’Accademia Lancisiana.

• Il 1 Giugno 2011 ha ricevuto la nomina di Accademico dell’Accademia dei Fisiocritici.

• Il 23 Settembre l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Roma, gli ha assegnato la medaglia d’oro per i cinquant’anni di laurea.

• Nel 2007 e 2009 ha avuto l’onore di vedere assegnato” ad un quadro clinico da Lui descritto negli anni 1997-2002. l’eponimo di “Cugini’s Syndrome

SCOPERTE CLINICHE

• Ipogonadismo diencefalo-ipofisario da neuro toxoplasmosi (1973)

• Syndrome of masculine ambiguous genitalia, congenital glomerulonephritis and high renin hypertension (1981)

• Sindrome bollosa cutaneo-cerebrale diabetica (1989)

• Sindrome cefalea-ipertensione notturna (Nocturnal headache-hypertension syndrome) (1992)

• Sindrome lesioni minime pressorie degli organi bersaglio/preipertensione (Target organ damage/prehypertension syndrome) (1997-2002). A questa sindrome è stato riconosciuto, in ambito internazionale l’eponimo di “SINDROME DI CUGINI” (CUGINI’S SYNDROME) (2007-2009).

• Pseudoipoaldosteronismo da deficit di (Na+/K+)-ATPasi di membrana eritrocitaria (1992)

• Sindrome del “minimum delirium cordis” da disautonomia diabetica silente (2007).

SCOPERTE SCIENTIFICHE

• Ritmo circannuale della renina e dell’aldosterone (1982)

• Ritmo circadiano della (Na+/K+)-ATPasi della membrana eritrocitaria (1984)

• Ritmo circannuale del 25.idrissicolecalciferolo (1984)

• Ritmo circadiano dell’Enzima di Conversione Angiotensinica (ACE) (1986)

• Ritmo circadiano del Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) (1990)

• Ritmo circasettano e circannuale della cefalea (1990)

• Ritmo circadiano della pressione arteriosa nei neonati nel loro primo giorno di vita (1991)

• Ritmo circadiano della pressione arteriosa e della melatonina nei centenari (1991, 1997).

QUOTAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE

È stato classificato tra i primi trenta scienziati cronobiologi più esperti al mondo a riguardo della ricerca scientifica di Cronobiologia su i ritmi circadiani.

Grazie Professore a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la Cittadinanza per i tuoi studi sulla popolazione campomelana in merito alla longevità.

Grazie per averci onorato della donazione, nell’Agosto 2011, di tutta la documentazione scientifica che hai prodotta dalla Laurea ai nostri giorni.

Grazie per l’insegnamento di umiltà che hai trasmesso alla Comunità di Campodimele”