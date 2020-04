Fondi, oltre all’emergenza sanitaria anche tanta solidarietà

Ancora tanta solidarietà a Fondi. Dopo la decisione del Comune di aprire un conto corrente bancario per raccogliere le donazioni da parte di quanti vogliono donare un contributo per la gestione dell’emergenza, proseguono le donazioni.

Dopo esponenti delle istituzioni, associazioni, gruppi di imprenditori e persino concerti 2.0, come quello organizzato dal cantante fondano Virginio Simonelli, in tanti continuano a donare per il bene della città.

Caseificio Porta Roma – Fondi

Tra questo il caseificio Porta Roma della famiglia Buonanno che dopo aver cercato di stare accanto ai cittadini con le consegne gratuite a domicilio, proprio per poter continuare a portare i propri prodotti nelle case di tutti i fondani, con una donazione da 3mila euro nei giorni scorsi, ha voluto anche mettere il proprio sigillo nella solidarietà locale.