Fondi “chiude” a Pasqua e Pasquetta, ecco l’ordinanza sindacale

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato in data odierna un’ordinanza (n°28) di chiusura di tutte le attività commerciali per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati su rete stradale nonché attività di distribuzione di gas naturale liquido e GPL, anche attraverso distributori self service.

È invece consentita la consegna a domicilio da parte degli esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pub, pasticcerie) fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto e l’obbligo di chiusura dell’attività al pubblico, tuttora vigente.

Nonostante il mantenimento delle misure restrittive disposte per la città di Fondi si continuano purtroppo a registrare nel territorio ulteriori di casi di contagio da Covid-19 ed è pertanto indispensabile prevenire ulteriori rischi di contagio.

L’Amministrazione comunale ha dunque considerato che nelle giornate di Pasqua e Pasquetta avrebbero potuto sia determinarsi maggiori occasioni di afflussi e assembramenti di persone presso gli esercizi commerciali, con oggettive difficoltà a contingentare la clientela e conseguenti rischi per la clientela medesima e tutte le maestranze ivi impegnate, che favorirsi ingiustificati spostamenti di residenti e domiciliati.

Si è pertanto ritenuto necessario, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica e per non rendere vani i risultati ottenuti grazie alle misure di contenimento finora adottate, assumere apposito provvedimento sindacale di chiusura delle predette attività.

Anche Confcommercio Lazio Sud e Fida Confcommercio Lazio Sud, di comune accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams Cgil, Uil Tucse e Fisascat Cisl, hanno invitato gli Enti e gli esercizi commerciali associati a tenere chiuse le attività alimentari nelle giornate suindicate al fine di contenere ulteriormente il rischio da contagio, non vanificare gli sforzi finora fatti e soprattutto garantire un momento di pausa indispensabile anche alle imprese e ai lavoratori che in prima linea e con enormi difficoltà hanno fornito un servizio necessario ed essenziale in queste settimane difficili e delicate.

Il MOF – Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi sarà aperto solo dalle ore 7.00 alle 14.00 di Lunedì 12 e saranno operative tutte le correlate attività di produzione, approvvigionamento, preparazione e logistica.