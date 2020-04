FenImprese Latina continua a sostenere imprese e liberi professionisti

Con l’entrata in vigore dei provvedimenti economici per contenere la crisi dovuta all’emergenza da Covid-19, FenImprese Latina ha attivato per tutte le imprese uno speciale servizio gratuito di informazione, assistenza e consulenza per il primo orientamento e l’analisi strategica relativi agli aiuti e alle agevolazioni di finanza agevolata e tax credit.

“FenImprese ritiene fondamentale, in questo momento di crisi, preservare la capacità economico-finanziaria delle imprese e garantire la continuità aziendale e reddituale delle stesse imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie”, spiega il presidente provinciale, Antonio Giordano. “I nostri consulenti sono in grado di fornire aiuto a tutti gli imprenditori, supportarli nelle scelte difficili, strategiche, e talvolta coraggiose per se stessi, per le aziende e i lavoratori, fornendo a ciascuna impresa un’analisi puntuale e dettagliata. Riteniamo che scelte affrettate e non accurate possano arrecare un vantaggio immediato nel breve termine, ma causare ulteriori disagi e/o perdite nel medio-lungo termine. FenImprese Latina e tutta l’equipe di professionisti sono dunque a disposizione, anche in video-call, per consulenze e sostegno per l’accesso al credito presso i vari Istituti di credito localizzati su tutto il territorio nazionale. Garantiamo inoltre sostegno nell’espletamento di tutte le procedure contenute nel DL Cura Italia”.

