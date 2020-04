Prima il (presunto) sesso, poi rapina e minacce: coppia denunciata

Una coppia di giovani di 28 e 29 anni denunciata a Terracina: rapina e minacce in concorso, l’accusa. Sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri nella giornata di lunedì. Secondo le indagini, nella serata dello scorso 15 marzo, “con il pretesto di riscuotere un credito asseritamente vantato per una prestazione sessuale concessa dalla donna ad un giovane del posto”, si erano introdotti nell’abitazione di quest’ultimo. Minacciandolo e aggredendolo violentemente, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare e dileguarsi.