Ordinanza comunale a Cisterna: a Pasqua e Pasquetta, stop a tutte le attività commerciali

“Con l’ordinanza n.54 emessa quest’oggi, è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali sul territorio comunale nei giorni di Pasqua e Pasquetta”.

E’ quanto comunicato dal Comune di Cisterna di Latina in una nota.

Il Comune di Cisterna di Latina

“Persistono, purtroppo, a Cisterna i fattori di rischio, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e adottare e rispettare tutte le necessarie misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid-19 – affermano il Sindaco Mauro Carturan e l’assessore al Commercio, Claudio Papacci-”.

“Pertanto, allo scopo di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in concomitanza con le imminenti festività, è stata disposta la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata e area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità. Siamo certi – concludono – che gli operatori commerciali e i cittadini comprendano che l’iniziativa mira unicamente a tutelare la salute di tutti”.