Formia, sul Bilancio comunale interviene la Lega: “Giusto il maxi-emendamento da 1 milione”

“Quando lo proponemmo 15 giorni fa ci presero per visionari invece si sono trovati i soldi e le modalità tra le diverse forze politiche per portare in consiglio il maxi-emendamento da 1 milione di euro per istituire il fondo emergenza Covid-19″.

Così in una nota esordiscono i portavoce del circolo formiano della Lega, Antonio di Rocco e Nicola Riccardelli.

“Insieme a tutte le opposizioni infatti proponemmo nei termini regolamentari (entro il 9 marzo) un emendamento al bilancio che prevedeva “l’istituzione di un fondo di emergenza di 100.000€ per gli effetti del COVID 19 finalizzato ad aiuti economici a sostegno dei cittadini e delle attività economiche”.

Alla luce di quanto emerso in questo mese era chiaro a tutti che questo fondo andava implementato adeguatamente per provare a sopportare l’onda d’urto che deriverà dagli effetti di questa crisi sanitaria che è ormai chiaro a tutti si è trasformata in una crisi economica.

Abbiamo così chiesto alla maggioranza, durante le proficue commissioni capigruppo allargate alla commissione bilancio, di modificare il bilancio in Consiglio evitando modifiche successive di Giunta, tagliando tutte le spese superflue per affrontare con i mezzi che un comune può mettere in campo le conseguenze del Covid 19 e si è così giunti all’approvazione del “fondo emergenza Covid 19 Post Fata Resurgo”.

Il fondo è composto per 415.714,46 euro da fondi solidarietà alimentare assegnati da Stato e Regione Lazio e 605.029,00 euro da fondi comunali. Questo fondo avrà un duplice obiettivo, sostenere le nostre attività economiche con la liquidità necessaria a farle ripartire anche con sgravi tributari e sostenere i cittadini e le famiglie in disagio economico.

Non dobbiamo fare l’errore di creare false aspettative perché i fondi non sono molti ma sono tutti quelli che il Comune aveva a disposizione tolti quelli impegnati per i servizi essenziali. Era infatti giusto dare un segnale, si tratta infatti di un vero e proprio bilancio di emergenza che potremo anche definire in maniera forte “un bilancio di guerra”.

Siamo soddisfatti che l’emendamento sia stato approvato a stragrande maggioranza da parte dei gruppi consiliari e che si sia trovata la soluzione migliore per la nostra amata città mettendo da parte stereotipi in questo momento anacronistici come maggiorana ed opposizione a dimostrazione che quando c’è la volontà politica le soluzioni poi si trovano.

Continueremo a dare il nostro contributo di idee e proposte come abbiamo sempre fatto da inizio legislatura suggerendo ad esempio come concretamente, velocemente e senza burocrazia sia possibile erogare i fondi comunali.

In questo momento storico Formia e l’interesse dei nostri cittadini viene prima!”.