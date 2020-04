Emergenza Covid, l’omaggio al personale dell’ospedale San Giovanni di Dio

Come reso noto dai Falchi di pronto intervento, ieri 05 Aprile 2020 alle ore 18:00, domenica delle Palme, tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Giovanni di Dio è stato omaggiato per il loro operato. Il tutto alla presenza del Dott. Turchetta Fabrizio (Dirigente Medico DEA I Fondi-Terracina), Dott. Maschietto Beniamino (Sindaco del Comune di Fondi), Don Sandro (parroco di Santa Maria in Piazza), Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Falchi Pronto Intervento, Croce Rossa Italiana.