Auto fuori strada, ennesimo incidente sulla Migliara 58

NOTIZIA FLASH- Incidente nella notte tra via Migliara 58 e via Litoranea tra i Comuni di Terracina e Sabaudia. Una macchina per cause da accertare, avrebbe urtato la rotatoria finendo fuori strada all’interno di un fossato. Questa mattina i volontari Anc, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di un cittadino hanno segnalato l’incidente e i danni apportati alla segnaletica rispetto ad un tratto piuttosto pericoloso soprattutto per il fossato scarsamente protetto.