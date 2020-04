Pauroso incendio in una palazzina di Fondi: tutti in salvo – VIDEO

Lingue di fuoco, pericoli e paura domenica mattina a Fondi. Poco prima delle 9 in una palazzina di via Nuoro, nel pieno centro urbano, si è sviluppato un poderoso incendio che ha portato alla completa evacuazione. Un rogo partito da un appartamento che non risulta abitato, andato praticamente distrutto, e che ha velocemente rischiato di propagarsi anche agli altri otto appartamenti ‘incastonati’ nello stabile.

Grande, il dispiegamento di forze portatosi sul posto una volta scattato l’allarme. Diverse squadre dei vigili del fuoco e dei Falchi di pronto intervento, carabinieri, polizia, uomini del 118. In salvo, sia in autonomia che col supporto degli intervenuti, adulti, anziani e bambini, tutti senza particolari conseguenze. Sfuggiti alle fiamme, grazie all’intervento della protezione civile, anche un cane e un uccellino in gabbia.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato un accurato controllo dei locali interessati per cercare di stabilire le cause che, in base agli elementi raccolti, sembrerebbero di natura accidentale.

Le fiamme ed il forte calore sprigionatosi hanno causato danni alle strutture rendendo inagibile innanzitutto l’appartamento da dove è scaturito l’incendio. Da valutare, l’agibilità degli altri.

