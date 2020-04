Mentre in molte città italiane ritornano gli ingiustificati assembramenti di persone, contrariamente a quanto riportato nelle norme in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus, Formia, da diversi giorni sembra vuota.











Lo attestano, in questo caso, le foto fatte da Renato Olimpio lo scorso 30 marzo, che ritraggono una Formia come probabilmente non si è mai vista, “vuota”, almeno per quanto riguarda la presenza umana.