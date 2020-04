Nuove mascherine dagli studenti della Guangdong University

“Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero”. Questa la scritta riportata sulle scatole arrivate in città che contenevano le nuove mascherine donate al Comune di Formia. A renderlo noto il sindaco Paola Villa via social.

“Gli studenti del Dipartimento di Italianista della Guangdong University of Foreign Studies di Canton in Cina, – si legge nel post del sindaco – che vengono a studiare un anno in Italia presso l’Università di Napoli L’Orientale hanno regalato centinaia di mascherine chirurgiche all’Italia. A Formia, grazie alla loro tutor ed insegnante Anna De Meo, ne sono arrivate 600, rimpingueranno le nostre riserve e ci faranno proseguire nella distribuzione.’portiamo i rami a farsi ombra a vicenda, a sorreggere equamente il peso, a raccogliere e distribuire l’acqua a tutto l’albero’….grazie!”