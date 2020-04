Modalità di erogazione dei buoni spesa a Fondi: le precisazioni dell’Amministrazione

“Con riferimento alla nota del 2 Aprile u.s., avente ad oggetto l’erogazione di BUONI SPESA per generi alimentari, medicinali e prodotti per l’igiene personale SI PRECISANO ULTERIORMENTE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE dei suddetti interventi di sostegno economico, di cui sono destinatarie le famiglie residenti nel Comune di Fondi in situazione di contingente indigenza economica dovuta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di altro sostegno pubblico:

– La DOMANDA deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo del Sociale (SIS), raggiungibile dal seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.

– SOLO in caso di necessità o di impossibilità è possibile presentare la domanda online anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fondi telefonando ai seguenti numeri: 388.6573700 – 347.0831968 – 349.0522773 – 0771.507242 – 335.1900932 – 335.1900930 – 348.8621686 – 349.0529922, o il Punto Unico di Accesso Distrettuale di Fondi telefonando al numero 353.3094406, unicamente nei seguenti giorni ed orari: dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. – La domanda dovrà essere presentata da UN SOLO COMPONENTE per ciascun nucleo familiare. Il nominativo del presentatore dell’istanza sarà in seguito l’unico accreditato a recarsi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto con i buoni spesa, munito di idoneo documento di riconoscimento.