“Poteva pure morire”, “Taci c…”, “Vergognati”: tutte le offese a Zingaretti che rischiano la querela

L’altro giorno la notizia, battuta anche sulle nostre pagine, del fatto che il presidente della Regione Nicola Zingaretti era guarito dal Covid-19. Notizia diffusa con tanto di video del governatore del Lazio, in cui spiegava anche i “giorni difficili” della febbre alta e della quarantena in famiglia. Ma niente, gli “haters” anche sulle nostre pagine social, hanno preso di mira il numero uno del Lazio.

Non semplici battute, ma offese, e messe in dubbio belle e buone sullo stato di salute di Zingaretti, sul fatto che avrebbe – secondo alcuni commenti – fatto il tampone anche se asintomatico, o se curato presso un’ipotetica e non specificata clinica privata, o peggio alcuni che arrivano addirittura ad augurarne la morte.







Ieri, proprio Zingaretti ha commentato quanto accaduto e le tante offese ricevute, commentando “non si tratta solo di fake news gravissime, ma di una vera e propria campagna denigratoria e di disinformazione che mira a creare notizie false per poi diffonderle ovunque”. Ma vita breve per gli odiatori del web, perché proprio lo stesso presidente del Lazio ha accusato: “Ecco perché denunceremo questi episodi e sporgeremo querela nei confronti di chi usa la disinformazione per fomentare rabbia e odio attraverso insulti e minacce. Tutti i risarcimenti saranno devoluti alla Protezione Civile e alla ricerca pubblica in sanità”.