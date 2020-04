Covid-19, l’ipotesi: Fondi rimane “chiusa” per un’altra settimana

Si sperava che dopo il 5 aprile, data prevista dall’ultima ordinanza regionale sulle misure restrittive per l’emergenza sanitaria, seppur fosse impensabile tornare ad una vita “normale”, almeno si potesse tornare all’essere equiparati agli altri comuni italiani e del comprensorio, ma a quanto pare non sarà così.

A renderlo noto il vice sindaco facente funzioni di Fondi Beniamino Maschietto, che intervenendo telefonicamente questa mattina (venerdì 3 aprile) a Radio Antenna Musica e rispondendo alle domande di Lorenzo Nallo, ha precisato che come a seguito del tavolo tecnico in videoconferenza l’assessore alla sanità regionale D’Amato, non vorrebbe allentare la stretta su Fondi per almeno un altra settimana.

Beniamino Maschietto

Quindi misure restrittive anche dal 5 al 12 aprile, ma secondo il vice sindaco Maschietto dal 13 aprile la questione dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – tornare alla “normalità”, ma almeno quella di tornare in linea con la normativa nazionale.

Malgrado ciò, comunque, dal Comune – sempre secondo quanto dichiarato da Maschietto – dovrebbe partire una missiva, proprio rivolta alla Regione, per cercare di “allentare la stretta” almeno su alcuni settori.