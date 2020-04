Coronavirus, morto un altro anziano di Fondi. Sesta vittima della Piana

Quindicesimo decesso legato alla Covid-19, in provincia di Latina. Si tratta di un 77enne di Fondi, venuto a mancare la scorsa notte presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Accertamenti in corso presso le diverse strutture dove l’uomo di recente era stato ricoverato, dal nosocomio del Golfo a una casa di cura di Cassino, passando per una residenza per anziani fondana. Il 77enne, residente nella frazione Cocoruzzo, è il sesto morto di Fondi risultato affetto dal nuovo coronavirus. Prima di lui, nei giorni scorsi, era spirata anche un’83enne, ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina dopo esservi stata trasferita dal San Giovanni di Dio.