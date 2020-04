Lo scorso 31 marzo, i carabinieri della sezione Radiomobile di Latina, nel corso di servizi di controllo del territorio, deferivano in stato libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 47enne, il quale a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 20 cm., sottoposto a sequestro.