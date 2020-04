Il Mercato Ortofrutticolo di Fondi da Bruno Vespa su Rai Uno

Questa sera alle 23.45, in seconda serata su Rai 1 il Mercato Ortofrutticolo di Fondi sbarca in uno dei salotti più esclusivi della televisione italiana, quello di Bruno Vespa con “Porta a Porta”.

Nella puntata che vedrà ospite, tra gli altri, anche il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, si parlerà della filiera dell’ortofrutta in questo particolare momento storico – ma anche, come reso noto dal direttore del mercato Roberto Sepe – un’opportunità per parlare del bel gesto che nei giorni scorsi ha visto partire i camion della solidarietà alla volta della Lombardia.