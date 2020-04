Emergenza coronavirus, Campodimele sospende il pagamento dei tributi comunali

Il Comune di Campodimele, tramite l’informativa n. 14, protocollata in data di oggi, 2 aprile, e a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30 marzo u.s., a seguito dell’emergenza in atto per il contenimento della diffusione del coronavirus rende noto che:

“sono state approvate le seguenti misure, ulteriori rispetto a quelle adottate dal Governo della Repubblica, volte a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da covid-19:

differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi all’Imposta Comunale sulla pubblicità e Tassa Occupazioni Spazi ed aree pubbliche;

sospensione dei termini dei versamenti , scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da avvisi di pagamento e procedimenti di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 6/2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

sospensione fino al 31 maggio 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di tributi anche riferiti ad attività accertativa e/o ingiunzioni fiscali emesse sino al 31.12.2019;

sospensione dei provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi atti;

sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 il pagamento del trasporto scolastico;

; sospensione di tutti i procedimenti amministrativi in scadenza dal 1 marzo al 31 maggio 2020;

Di disporre che i termini relativi alle rateizzazioni in corso afferenti tutti i tributi e/o entrate extratributarie siano sospesi fino al 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza del beneficio concesso. Non si procede al rimborso delle quote eventualmente già pagate ma le stesse saranno imputate nei mesi successivi al termine del periodo di sospensione.

Il sindaco di Campodimele, dott. Roberto Zannella“