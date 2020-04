Covid-19, la stretta sugli aumenti ingiustificati dei prezzi

“Vorrei ringraziare il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio per essersi attivata nel monitorare le segnalazioni ricevute dai cittadini in merito ad ingiustificati aumenti di prezzo al dettaglio su beni di prima necessità e non solo. In un momento come questo, salvaguardare le famiglie dalle speculazioni è un gesto importante e responsabile, ed è bello constatare la presenza dello Stato sul territorio in momenti di emergenza come questo”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e comunale di Latina Enrico Forte.