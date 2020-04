Coronavirus e buoni spesa, a Cisterna stabiliti i criteri di assegnazione

E’ stato deliberato ieri mattina l’atto di indirizzo per l’assegnazione dei buoni spesa per beni di prima necessità finanziati dal Governo e integrati dalla Regione Lazio in favore delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza Covid-19.

Sindaco e Giunta hanno quindi dato mandato ai Servizi Sociali di attivare tempestivamente tutte le necessarie procedure affinché i beneficiari possano presentare domanda.

Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza o domicilio a Cisterna, quelli di essere in carico ai Servizi Sociali comunali (qualora il nucleo familiare non risulti in carico, il segretariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in carico mediante il servizio sociale professionale), trovarsi in una situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme per il contenimento della epidemia (previa autocertificazione che ne attesti lo stato), non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici.

Stabilite anche le priorità che dovranno essere previste, tra cui essere dei soggetti già in carico al Servizio Sociale, oppure lavoratori dipendenti presso attività sospesa dall’emergenza Covid-19, oppure lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita per lo stesso motivo, come pure per i soci lavoratori di cooperative la cui attività è stata sospesa.

Il Settore 5 Welfare – Servizi Sociali in queste ore sta predisponendo tutto il necessario per dare attuazione a quanto stabilito nell’atto, coordinando con il Centro Operativo Comunale le modalità per la distribuzione dei buoni nell’intento di contenere quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti di persone.

“Abbiamo attivato prontamente ogni azione possibile, in esecuzione alle indicazioni giunte dal Governo e dalla Regione Lazio, coordinandoci con il Distretto socio-sanitario LT1 – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Federica Felicetti – affinché si possa rispondere con grande celerità, concretezza e correttezza ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Ci tengo a ringraziare, oltre al Sindaco, gli uffici del settore Welfare e del Centro Operativo Comunale per l’enorme mole di lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Stiamo cercando di semplificare il più possibile le procedure così da facilitare gli utenti nell’ottenimento degli aiuti spettanti secondo le necessità”.

“Si tratta di una forma di aiuto transitoria – commenta il Sindaco Mauro Carturan – che Governo, Regione e Protezione Civile hanno messo a disposizione dei comuni per far fronte momentaneamente all’emergenza Covid-19, con somme destinabili esclusivamente a beni di prima necessità da ritirare presso attività commerciali locali. Non potrà certo questo intervento risolvere da solo la situazione in cui si trovano le nostre famiglie in difficoltà ma l’amministrazione comunale e gli uffici preposti si sono fatti trovare pronti fin da subito e continueranno a lavorare per aiutare i nostri concittadini a superare questa fase”.

Tutte le informazioni utili per accedere al contributo verranno rese note nei prossimi giorni attraverso il sito internet e la pagina facebook comunale.