Certificati medici falsi in cambio di soldi, Quadrino ottiene i domiciliari

Arresti domiciliari per il dott. Antonio Quadrino, il medico del Csm di Fondi coinvolto nell”inchiesta sui certificati falsi per far ottenere illegalmente pensioni di invalidità, armi o scarcerazioni.

Lo psichiatra era stato messo in carcere a dicembre e a concedergli ora il beneficio, accogliendo l’istanza del difensore, l’avvocato Oreste Palmieri, è stato il gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario.

Secondo gli inquirenti, il dott. Quadrino sarebbe al centro di un articolato sistema corruttivo che andava avanti da tempo.

A dicembre undici indagati sono stati arrestati e settanta denunciati a piede libero tra Fondi, Monte San Biagio e Terracina.