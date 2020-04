Spesa solidale: sette associazioni insieme per sostenere la Fondi che sta soffrendo

“Le associazioni Alpha Dog, Fare Verde, Articolo Ventiquattro, Nuove Prospettive, Chiesa di Fondi, Cicloamatori Fondi e Giardino a 4 zampe hanno scelto di unire le forze per un obiettivo concreto quale quello della solidarietà, e con questo della vicinanza e del sostegno reale a nuclei familiari in condizioni di disagio e difficoltà. Per questo motivo hanno predisposto un’iniziativa denominata #SpesaSolidaleFondi, al fine di contribuire fattivamente al superamento della situazione di emergenza che riguarda un numero sempre maggiore di soggetti anche nella nostra città”. A renderlo noto, gli organizzatori dell’iniziativa.

“L’opera sarà condotta in veste di totale volontariato, a cura dei nostri soci, che si preoccuperanno di prendere contatto con attività commerciali aderenti e famiglie bisognose, e contribuiranno, nella più totale trasparenza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, al sostentamento dei concittadini in difficoltà. Attraverso organi di stampa e social network saranno resi noti tutti i dettagli della campagna di sensibilizzazione: il materiale raccolto attraverso le donazioni di cibo da parte di imprenditori e cittadinanza, i recapiti telefonici da contattare per aderire”. Le associazioni si dichiarano fin da subito disponibili a collaborare con altre organizzazioni, quali la Croce Rossa Italiana, nella ‘missione’ che sono chiamate ad assolvere.

Per contatti: spesasolidalefondi@gmail.com

327 098 7015 – 327 010 8238 – 328 305 4658