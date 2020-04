Elezioni, adesso si parla di rinvio: forse in autunno le amministrative

Era nell’aria da tempo, già da dopo il rinvio del referendum – seppur quello era previsto per fine marzo e le amministrative, invece, erano da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno – ma adesso se ne parla per la prima volta in via ufficiosa.

In realtà molti ne erano tornati a parlarne anche dopo il lockdown, ma quest’oggi, anche sulla base dei tempi, che appaiono sempre più “stretti”, si potrebbe arrivare ad un clamoroso, seppur condivisibile rinvio della tornata elettorale delle elezioni comunali.

Quest’oggi, infatti, il sito web del Corriere della Sera, negli aggiornamenti notizia dopo notizia, hanno riportato come a seguito di un incontro a Palazzo Chigi con le opposizioni, si starebbe valutando l’ipotesi del rinvio del rinnovo delle cariche per le amministrative.

“Ore 13.15 – Governo, valutiamo rinvio amministrative all’autunno

Si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali e amministrative. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, informando le opposizioni nell’incontro a Palazzo Chigi. Il ministro Federico D’Incà, viene riferito, ha poi aggiunto che il voto, rinviato a causa dell’emergenza, si terrà verosimilmente in autunno. Per il referendum sul taglio parlamentari è già stato approvato il rinvio nel decreto Cura Italia, ma non ancora fissata una data.” Da Corriere.it

In provincia di Latina, ad esempio, si sarebbero dovute rinnovare le amministrazioni di Terracina e Fondi, le quali a questo punto potrebbero tornare al voto in autunno. Ovviamente ancora si parla di ipotesi, quindi è impossibile ipotizzare una data.

Ad onor della cronaca, però, nei giorni scorsi è trapelata quella che molti valutano come una possibile “data ultima” per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che potrebbe essere agganciato alle amministrative (il 22 novembre). Questo sempre al netto del fatto che l’emergenza rientri e che l’autunno sia meno impegnativo di questo inizio di primavera.