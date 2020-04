Coronavirus: a Minturno torna il consiglio comunale, ma in videoconferenza

Convocato dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Tomao, il consiglio comunale di Minturno.

Dopo essere stato approvato apposito decreto proprio del presidente del consiglio comunale dei giorni scorsi, a Minturno torna la politica, con una riunione della massima assisa civica prevista in forma urgente per il 2 aprile alle 16.

Il Comune di Minturno

Rispettando tutte le precauzioni previste dal Dpcm e delle altre normative e ordinanze, nonché le possibili restrizioni anche di rappresentanti delle istituzioni, il consiglio comunale si svolge in videoconferenza.

Un modo per non far fermare la politica, parte integrante della macchina amministrativa ed esempio per gli altri Comuni del territorio.

All’ordine del giorno un solo punto: l’emergenza Covid-19. La seduta sarà pubblica sulla piattaforma www.radioantennaverde.it.