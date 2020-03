Le celebrazioni della Settimana Santa in diretta sui media diocesani

Da domenica 5 aprile a domenica 12 aprile, l’Ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta curerà la trasmissione sui media diocesani delle celebrazioni eucaristiche della Settimana Santa, cuore di tutto l’anno liturgico della Chiesa.

Dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19, l’UCS Gaeta ha messo al servizio del territorio i media diocesani, ovvero il sito diocesano www.arcidiocesigaeta.it, i social network, la pagina settimanale di Avvenire Lazio Sette e l’emittente radiofonica Radio Civita InBlu seguendo il motto di papa Francesco: “Chi comunica, si fa prossimo”. Tutte le celebrazioni della Settimana Santa saranno presiedute dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e saranno in diretta dalla Basilica Cattedrale di Gaeta.

La Messa della Domenica delle Palme sarà alle ore 11.00. Da Lunedì Santo a Mercoledì Santo la Messa sarà alle ore 18.30. Il Giovedì Santo nella Cena del Signore la Messa sarà alle ore 18.30. L’Azione Liturgica del Venerdì Santo sarà invece alle ore 15.00 mentre la Veglia pasquale sarà alle ore 20.00. Infine, la Messa del giorno di Pasqua sarà alle ore 11.00

Sul sito diocesano sono disponibili i documenti ufficiali e le notizie più rilevante della Chiesa di Gaeta, in particolare le comunicazioni dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Su Avvenire Lazio Sette si cerca di raccontare la vita della diocesi e delle comunità parrocchiali. Sui social network, in particolare sulle pagine Facebook @ArcidiocesiGaeta e @RadioCivitaInBlu, sono condivise informazioni, post e le dirette social delle celebrazioni liturgiche.

Grazie alla disponibilità di diversi volontari, Radio Civita InBlu ha modificato il palinsesto trasmettendo momenti di preghiera per tutto il giorno, il Rosario, l’Ufficio delle Letture e le Lodi mattutine, l’Ora Media e l’Angelus, la Compieta, la Via Crucis. E poi, il giornale radio dalle 10.30, le dirette al mattino e pomeriggio, le rubriche e tanta buona musica.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988. Si ascolta in FM 90.7 Gaeta, Formia, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 Itri. Radio Civita InBlu si ascolta anche in streaming su www.radiocivitainblu.it. Podcast su Spreaker, Spotify e le maggiori piattaforme. Radio Civita InBlu si ascolta anche su smartphone, tv, tablet e speaker sulle maggiori app radiofoniche, come FM-World, TuneIn e Radio.it. Linea diretta WhatsApp e sms 348.8881447.