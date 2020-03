Fondi per l’ospedale Goretti, parte la raccolta

La “Fondazione Varaldo Di Pietro” mette il suo impegno a disposizione nella lotta contro il Coronavirus, lanciando la raccolta fondi in favore dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. In particolare, la Fondazione ha avviato la campagna dal titolo “#LATINA SOLIDALE” effettuando una donazione equamente divisa tra le quattro associazioni di Latina che stanno raccogliendo fondi per il materiale sanitario dell’ospedale “Goretti:

ASSOCIAZIONE VALENTINA ONLUS

I.D.O. Sezione Provinciale * Luigi Odone* Latina

AVO ODV LATINA Associazione Volontari Ospedalieri

LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) LATINA

Per aderire alla raccolta fondi basterà andare sul sito della Fondazione (www.fondazionedipietro.org) ed effettuare la donazione in maniera semplice e diretta, specificando la causale: “Emergenza coronavirus – Ospedale Santa Maria Goretti”. Giornalmente è possibile vedere in tempo reale la somma raccolta e, per chi vuole, evidenziare anche la provenienza delle varie donazioni.

Sempre sul sito della Fondazione si può aderire ad una delle campagne promosse dalle suddette associazioni.

In tutti i casi, i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di materiale sanitario per l’ospedale di Latina in relazione all’emergenza Coronavirus.

“Il nostro Paese, l’intera comunità nazionale sono impegnati in un grande sforzo collettivo per affrontare una difficile situazione di emergenza sanitaria – afferma il presidente della Fondazione, l’imprenditore Giovanni Di Pietro – Vogliamo inviare un messaggio di speranza, per contribuire concretamente a sostenere coloro che ogni giorno lavorano e combattono per garantire la nostra salute, il nostro futuro e quello dei nostri figli: medici, infermieri, tutto il personale sanitario che opera senza sosta e con estremo sacrificio. La Fondazione è impegnata da anni in progetti di solidarietà di carattere nazionale e interrazionale ma, in questo particolare momento, abbiamo scelto di sostenere la struttura ospedaliera della città in cui la Fondazione ha sede, l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, che in queste settimane è stato adibito a centro di coordinamento sanitario territoriale per l’emergenza COVID-19. E’ un modo semplice per restare uniti, per condividere i valori di solidarietà, di partecipazione, di reciproco sostegno che rappresentano elementi fondanti di una comunità che guarda al futuro con forza e speranza. E’ un piccolo gesto per un grande obiettivo da raggiungere restando a casa. Invitiamo tutti a donare”, conclude Di Pietro.

La “Fondazione Varaldo Di Pietro” opera a livello nazionale e internazionale in attività di solidarietà e di diffusione ai massimi livelli dei valori legati allo sport, in partnership con altre fondazioni che operano in tutto il mondo, tra cui l’ABF – Andrea Bocelli Foundation e Special Olympics International, che si occupa di progetti di incentivazione allo sport per atleti con disabilita intellettiva, e Panathlon.

Tra i progetti più importati attivati di recente, tre sono stati realizzati con l’ABF – Andrea Bocelli Foundation: ABF per Haiti, finalizzato a fornire strutture educative e assistenza sanitaria ai bambini di Haiti;

Ricostruzione della Scuola Musicale di Camerino, a seguito dei danni subiti dal terremoto del 2016;

Ricostruzione della Scuola elementare di Muccia (Macerata), anch’essa distrutta a seguito del terremoto del 2016

Altri progetti sposati dalla Fondazione riguardano invece il mondo di Special Olympics:

Sostegno a Special Olympics International per la realizzazione dei World Games 2019 di Abu Dhabi e al progetto “Adotta un Campione” che ha consentito all’atleta di Latina Devis D’Arpino di partecipare agli stessi World Games di Abu Dhabi;

Sostegno a Special Olympics Italia per la realizzazione di varie edizioni dei giochi nazionali.

Infine altri due iniziative riguardano importanti opere realizzate nella città di Latina:

“Monumento all’inclusione”, dedicato a Eunice Shriver Kennendy fondatrice di Special Olympics International, situato a parco San Marco e inaugurato lo scorso 14 dicembre alla presenza, tra gli altri, del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e di Samuel Kenendy Shriver;

“Monumento al Fair Play”, il primo in Europa nel suo genere, situato in Largo Fair Play, e realizzato in partnership con il Panathlon International, inaugurato il 26 ottobre 2018.