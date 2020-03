Bollette dell’acqua, interviene il meetup 5 Stelle di Formia

“Mentre i cittadini rispettano le direttive sanitarie imposte dal governo per limitare la trasmissione del contagio e al fine di aiutare le famiglie in difficoltà, il Meetup Formia 5 Stelle fa un appello ai sindaci dell’Ato4 per intervenire con decisione nei confronti del socio privato AcquaLatina nel bloccare il pagamento delle bollette fino a emergenza sanitaria finita.

E’ impensabile far pagare le utenze di un bene primario come l’acqua mentre le famiglie sono costrette a rimanere nelle case senza poter lavorare.

Crediamo che nessuno debba tirarsi indietro di fronte ad un momento così grave per il nostro Paese e per questo invitiamo le istituzioni comunali e provinciali ad intervenire con urgenza”. Così in una nota il meetup 5 Stelle di Formia