Fermato a un posto di blocco, dona ai carabinieri i disegni delle figlie: “Siete degli eroi”

Posto di blocco con un’inattesa sorpresa, questa mattina, a Fondi. Un lavoratore del Mof, fermato per un controllo dai carabinieri, ha donato agli uomini dell’Arma i disegni fatti dalle sue bambine, Angela e Chiara, riportanti chiari messaggi di riconoscenza verso gli operanti: “Siete degli eroi” e “Grazie per tutto quello che state facendo”, si leggeva sulle illustrazioni. Costrette tra le mura domestiche per l’emergenza da coronavirus, ha spiegato nell’occasione il genitore, da giorni le piccole osservano dal balcone di casa il lavoro dei militari, raffigurati con tanto di divisa d’ordinanza.