Cane chiuso nel bagagliaio dell’auto: padrone denunciato per maltrattamenti

Alle 20,30 circa di sabato gli agenti della Questura di Latina, su richiesta pervenuta al 113, si sono portati in via San Carlo da Sezze, per la segnalazione di un cane chiuso all’interno di un’automobile. Giunti sul posto, gli operatori hanno effettivamente accertato la presenza della macchina, senza però riuscire ad accertare quella dell’animale, in quanto la cappelliera del bagagliaio era abbassata, non permettendo di guardare all’interno. I poliziotti sono quindi risaliti all’intestatario del mezzo, che una volta contattato si è portato sul posto. Permettendo di accertare l’effettiva presenza di un cane di razza beagle chiuso nel bagagliaio. Il proprietario, classe ’71, ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi allontanato solo per pochi minuti, ma gli agenti hanno comunque proceduto a denunciarlo per maltrattamento di animali.