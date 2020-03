“Pulp Fiction” a Fondi: satira e sensibilizzazione ai tempi del coronavirus – VIDEO

Nei giorni dell’emergenza da coronavirus, ecco spuntare sul web una delle più famose scene del film cult “Pulp Fiction” riproposta in salsa fondana, con un lavoro artigianale di doppiaggio in chiave satirica davvero ben fatto. Per un video subito diventato virale e che prova a sensibilizzare, con ironia più o meno sottile, rispetto a una questione di stringente attualità: lo “state a casa”, salvifica imposizione a Fondi come altrove non sempre rispettata. Da qui, un contenuto strapparisate ma che nel contempo, nonostante qualche punta di trivialità, riesce forse ad arrivare meglio di qualsiasi decreto ai cittadini della Piana. E non solo a loro, passaggi in dialetto stretto permettendo.

DI SEGUITO, IL VIDEO: