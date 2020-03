Perde la vita mentre cerca di recuperare un drone, tragedia a Terracina

Tragico incidente a Terracina, la città piange Jonathan Tarquinio. Figlio dei proprietari di un noto ristorante e proprietario di una agenzia immobiliare, l’uomo si era recato ieri pomeriggio sul Monte Giove per fare volare un drone. Sembra che il dispositivo sia andato perso e che quindi Tarquinio abbia cercato di recuperarlo. Ad allertare i soccorsi un amico che lo aveva sentito proprio prima che iniziasse la ricerca del drone e che poi, non aveva più avuto sue notizie.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, intervenuto in località Pisco Montano- Porta Romana, via Appia km 102 circa dove purtroppo è stato rinvenuto il corpo di Tarquinio. Si pensa quindi che l’uomo sia caduto mentre cercava di recuperare il drone. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.