Mascherine in distribuzione a Sabaudia: ecco come riceverle

“Il Comune di Sabaudia ha iniziato la distribuzione delle mascherine.

Attualmente sono in consegna: 2000 mascherine monouso donate dalle Regione Lazio

150 mascherine monouso donate dalla Cooperativa Stern

50 mascherine in tessuto (quindi lavabile e riutilizzabile) donate dalla Cooperativa Stern

300 mascherine in tessuto prodotte e donate da alcuni cittadini

✅ A queste si aggiungeranno quelle che verranno realizzate nei prossimi giorni dai tanti volontari che hanno risposto positivamente al nostro appello, con materiali messi a disposizione dal Comune e in parte donati da Sabaudia Nostrana di Gianluca Mastracci.

Le mascherine verranno consegnate dalla Protezione Civile comunale primariamente a persone anziane, immunodepressi, con gravi o particolari patologie o in difficoltà economica. A seguire, si cercherà di distribuire quanto piu possibile a tutti i cittadini.

Per prenotare la mascherina è necessario inviare un sms o un messaggio Whatsapp al numero 366-8116051, indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo”.

