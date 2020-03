NOTIZIA FLASH- Spesa solidale a Gaeta per le persone in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19. In alcuni supermercati sono già presenti i carrelli dove ognuno può lasciare qualcosa per le famiglie che ne hanno più bisogno. Una iniziativa promossa da Confcommercio Gaeta insieme alla Città di Gaeta, Croce Rossa, Gaeta Aiuta, Comitato Sud Pontino Odv.