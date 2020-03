Covid-19, Enrico Forte aderisce alla task force istituzionale

“Occorre avviare un dialogo costruttivo con la città per gestire l’emergenza e gettare le basi per un rilancio concreto. Nella riunione con il sindaco Coletta celebrata sabato scorso in videoconferenza, ho proposto la creazione di una task force istituzionale che possa supportare, con il contributo di tutti i rappresentanti del territorio, dei corpi sociali e del volontariato, nelle scelte strategiche che potranno essere utili al Comune anche quando la pandemia sarà cessata. Darò il mio supporto al Sindaco per dare il via ad una concreta operazione di ascolto delle esigenze della città e di ricerca di soluzioni pratiche per favorire la ripresa economica, l’equità sociale, lo snellimento e l’ammodernamento della macchina burocratica, rafforzare le sinergie con la Regione”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e comunale di Latina Enrico Forte (Pd).