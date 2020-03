Itri e i servizi in periodo di emergenza Covid-19

In questo periodo di emergenza per l’epidemia di covid-19, l’Amministrazione Comunale di Itri ha messo in campo una serie di iniziative a sostegno della popolazione, proprio da ultimo è stato attivato il servizio, coordinato dagli Uffici Servizi Sociali del Comune di Itri, “Pronto? Ti ascolto”, un numero telefonico rivolto a quanti, in questo momento, sentano il bisogno di un supporto psicologico o anche soltanto la necessità di comprendere come approcciarsi ad una problematica che probabilmente non pensavano mai di dover affrontare.

Il numero cui chiamare è il 331 2133700 e sarà attivo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, a rispondere sarà la dott.ssa Rosalìa Maggiarra.

Ma le iniziative attivate dall’ente di piazza Umberto I sono diverse, a partire dal servizio “Pronto Farmaco”, che si prefigge di far giungere direttamente al domicilio delle persone non autosufficienti i farmaci di cui hanno bisogno.

I numeri cui far pervenire le richieste, e che saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30, sono i seguenti: 0771 732221 e 0771 732220. Fuori da questi orari e nei giorni festivi e prefestivi si potrà contattare il numero 334 6004153.

Inoltre, sempre per agevolare la fase di approvvigionamento da parte di quelle persone che in questo periodo non possono uscire di casa, l’Amministrazione Comunale di Itri ha attivato l’iniziativa “ITRI SOLIDALE” che garantisce il servizio di consegna a domicilio.

Infine, ad affiancare i servizi di consegna a domicilio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il pullmino elettrico, acquisito grazie alla sinergia Comune-Consorzio Itri c’è, che è a disposizione degli esercizi commerciali per consentire la consegna della spesa a casa dei cittadini.

Il numero a cui i commercianti ed i cittadini potranno rivolgersi per richiedere la consegna a domicilio è il seguente 3492389069″.