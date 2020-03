Qualcosa che rimarrà, dopo la fine di quest’emergenza sanitaria, saranno le foto. Istantanee che mettono in evidenza la bellezza dei luoghi nell’assenza totale delle persone.









Ciò è ancora più evidente nelle ore serali, quando i negozi sono chiusi e per le strade non c’è davvero nessuno. Per questo le foto di Renato Olimpio parlano davvero da sole, ritraendo il cuore di Gaeta e via Indipendenza e in modo unico.