Coronavirus, disponibile online il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti

E’ cambiato ancora una volta il modello che autorizza i cittadini italiani a spostarsi e a giustificarsi per non dover incorrere nelle sanzioni previste dalle misure di cotnenimento per il Coronavirus.

Come annunciato dal capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli è quindi disponibile una nuova autocertificazione da stampare e da mostrare alle Forze dell’Ordine in caso ci si debba spostare per validi e comprovati motivi quali lavoro, salute o altre necessità primarie come la spesa o l’acquisto di farmaci. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) infatti introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO (AGGIORNATO AL 26.03.2020)