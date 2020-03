Aprilia, 25 i positivi e 126 persone in isolamento precauzionale

Il Comune di Aprilia in una nota rende noti gli aggiornamenti dell’emergenza da coronavirus e il numero di cittadini ad oggi contagiati e in isolamento precauzionale.

“Il bollettino quotidiano della ASL di Latina informa che, nella giornata odierna, ad Aprilia è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid-19. Salgono così a 25 i cittadini contagiati dal Coronavirus in Città, mentre scendono a 126 le persone in isolamento domiciliare a scopo precauzionale (si tratta di cittadini NON positivi ma che sono entrati in contatto con casi di positività), con l’uscita delle prime persone che hanno terminato i giorni necessari a scongiurare un possibile contagio. Intanto, questa mattina il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha preso parte ad un incontro – in videoconferenza – con i primi cittadini dei Comuni della Provincia di Latina. L’appuntamento è servito a fare il punto sulla situazione epidemiologica in provincia. I Sindaci hanno anche condiviso la preoccupazione in merito alla tenuta economica dei Comuni e la necessità di continuare a richiedere al Governo il sostegno necessario a garantire i servizi rivolti alla popolazione, in special modo quelli destinati alle fasce sociali maggiormente colpite dalla crisi in atto.

La nota del Comune di Aprilia