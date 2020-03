Virus a Fondi, la solidarietà dei cacciatori: 2mila euro alla CRI

L’unione provinciale Enalcaccia Pesca e Tiro di Latina, in collaborazione con le sedi comunali ed a nome di tutti i suoi associati, è scesa in campo a favore della comunità del Comune di Fondi e a difesa della salute pubblica, “per sconfiggere il Coronavirus ed arginarlo il più possibile”. I cacciatori, spiega il presidente Remo Muraro, hanno effettuato una donazione pari a 2mila euro a favore del comitato della Piana della Croce Rossa Italiana. L’Enalcaccia coglie l’occasione per rinnovare e ripetere l’appello dell’unione nazionale: “Ritorneremo preso a respirare aria pulita nei nostri territorio”.