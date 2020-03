Nuova ordinanza regionale, Fondi ancora “zona rossa”: i dettagli

Circola da diverse ore una nuova ordinanza presidenziale emessa dalla Regione Lazio per il contenimento dei contagi da coronavirus a Fondi, di fatto ancora ‘zona rossa’. Ma si tratterebbe di una bozza. Seppure il documento porta la firma di giovedì sera del vicepresidente Daniele Leodori e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, a margine di un confronto con l’Asl di Latina e il Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. Decisiva, tra l’altro, sarebbe ancora l’alta incidenza dei casi di Covid-19 rispetto alla popolazione residente: “In relazione ai casi positivi la prevalenza nel Comune di Fondi è pari a circa 15,75 casi per 10.000 abitanti, contro i 4,12 dell’intera Provincia di Latina”. Di seguito, i passaggi centrali dell’ordinanza in questione nella bozza che dovrebbe diventare effettiva in giornata. Bisognerà attendere se il documento che sta circolando sarà o meno quello che verrà diffuso tra qualche ora. Non si escludono modifiche sostanziali in corso d’opera (BOZZA VISIBILE E SCARICABILE QUI).

“Ferme restando le misure statali di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 come integrate dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata all’ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, le seguenti, ulteriori misure:

MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale; divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che: a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero fuori dal Comune; b) per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità; c) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità; d) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale Z00012 del 19 marzo 2020.

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI

sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi di cui al punto 2, lett. c); il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari; 5. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario; chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, ad eccezione delle attività di cui ai codici ATECO del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;