Covid-19, il messaggio dalla USS Mount Whitney

Nei giorni scorsi era stato il Partito Comunista a chiedere controlli rispetto i militari americani in giro per la città di Gaeta ora che siamo in piena emergenza Covid-19. Oggi sulla pagina Facebook della USS Mount Whitney (ormeggiata a Gaeta)è stato pubblicato questo messaggio:

“Oggi abbiamo ricevuto la notifica che un marinaio, che stava controllando a bordo, è risultato positivo al COVID-19. Il marinaio si sente meglio ma rimane in auto-isolamento conformemente alle linee guida per il controllo e la prevenzione delle malattie e continua da monitorare dal personale medico. Fortunatamente, dato che il nostro equipaggio aveva già stabilito distanze sociali e altre precauzioni del virus Corona, nessun personale è stato identificato come aveva avuto stretto contatto con questo membro del servizio. Tuttavia, per abbondanza di cautela, 5 personale coinvolto nel processo di check-in sono stati isolati fuori nave per 14 giorni. Abbiamo anche rigienizzato tutte le aree della nave che avrebbero potuto essere colpite. Apprezzo sinceramente quanto l’intero equipaggio abbia gestito questa situazione. La salute e la sicurezza dell’equipaggio rimangono la mia massima priorità.”

Ancora non ci sono interventi da parte dell’amministrazione comunale rispetto questo messaggio che comunque sembra volere rassicurare la cittadinanza. Seguono aggiornamenti