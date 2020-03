Va a fare la spesa, poi viene beccato con la cocaina: arrestato

Martedì pomeriggio, nell’ambito dei servizi volti al contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, gli uomini della Questura di Latina hanno controllato un uomo di 49 anni che camminava disinvoltamente per la strada. All’atto del controllo lo stesso ha esibito una busta della spesa a giustificazione della propria uscita. Sebbene in regola ai sensi del DPCM che consente alle persone di poter uscire per soddisfare i fabbisogni essenziali, spiegano dalla polizia, “mostrava una notevole agitazione ed un sospetto nervosismo, che manifestava nel tentativo di allontanarsi troppo frettolosamente per raggiungere la propria abitazione”. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. L’intuito degli agenti ha trovato conferma: nell’abitazione sono stati rinvenuti, occultati in un armadio del bagno, circa 16 grammi di cocaina. Sempre nel corso della stessa perquisizione sono stati trovati anche 1000 euro in contanti e vari strumenti per il peso ed il confezionamento di droga. Sono quindi scattate le manette ai polsi di M.B., classe 71, per spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, il denaro e gli strumenti per il confezionamento sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.