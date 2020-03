Sanificazione covid 19, l’Ater interviene a Fondi, Latina e Aprilia

Nell’ambito delle strategie messe in campo dall’assessore regionale Massimiliano Valeriani per combattere il Covid 19, l’ater di Latina ha attivato una serie di interventi di sanificazione dei complessi residenziali gestiti. “Stiamo – afferma Marco Fioravante, presidente di Ater Latina – modulando azioni concrete per garantire la salute pubblica e quella dei nostri inquilini, è uno sforzo importante nell’ambito di una emergenza nazionale, colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale che in una situazione difficilissima sta gestendo al meglio questa emergenza. e l’assessorato che ci sta supportando”.

L’ater di Latina seguendo le indicazioni regionali ha attivato il programma di sanificazione urgente nei nuclei abitativi gestiti dall’ente in tutta la provincia.

Gli interventi sono stati messi in campo nell’ambito della emergenza Covid 19. Le prime azioni programmate riguardano il complesso di Fondi, ricordiamo che quel comune è oggi zona rossa nell’ambito dei provvedimenti di contenimento dell’epidemia, si eseguiranno azioni di sanificazioni anche ad Aprilia nei complessi di via Londra ed a Latina nell’area di via Pionieri del lavoro.Sono le aree gestite dall’ente con maggiore utenza, gli interventi verranno successivamente estesi alle altre realtà.